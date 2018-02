ASSE : Contre l'OL, M'Vila s'attend à un bon vieux Sunderland-Newcastle

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Malade et absent des derniers entraînements, Yann M’Vila est de nouveau opérationnel avec l’AS Saint-Etienne.

Le milieu de terrain pourra bien disputer son premier derby contre l’Olympique Lyonnais dimanche (17h), un match sous haute tension qui lui rappelle des souvenirs. En effet, le Français arrivé cet hiver a connu d’autres rivalités dans sa carrière. Et notamment en Angleterre lorsqu’il évoluait à Sunderland. Du coup, M’Vila sait comment aborder un derby si important pour le club stéphanois et ses supporters.

« On m'en avait déjà parlé. J'avais déjà vu beaucoup de matchs entre l'OL et l'ASSE, même le match aller (0-5 pour l’OL), a confié l’international tricolore sur Onzéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'excitation quand il y a le derby. J'ai joué un Sunderland-Newcastle, on sentait vraiment que le derby approchait. Là, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes venir nous encourager. »

M’Vila est « pressé d’en découdre »

« On sent que c'est un match particulier. Comme à chaque match, il faudra remporter la bataille du milieu. Ce sera à nous de bien préparer le match pour essayer de revenir avec les trois points. Je le prépare comme un autre, je suis juste pressé d'être le jour J pour en découdre », a prévenu M’Vila, qui connaîtra son premier choc avec l’ASSE étant donné qu’il avait déclaré forfait pour le match contre l’Olympique de Marseille (2-2, 25e journée).