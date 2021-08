ASSE : Chants homophobes à Saint-Etienne, c’est la polémique

Dans : ASSE.

Ce week-end, le retour du public dans les stades de Ligue 1 a été marqué par les incidents lors de la rencontre entre Montpellier et l’Olympique de Marseille à La Mosson. Mais il y aurait eu également des soucis du côté de Geoffroy-Guichard.

Si à Montpellier le match a été interrompu quelques minutes en raison des jets de projectiles de la part des supporters du MHSC. Valentin Rongier a notamment été touché à la lèvre et a été salement amoché. Des comportements inacceptables alors que le retour du public dans les stades de France devait être une fête. On apprend par ailleurs en ce début de semaine que des incidents se sont également produits au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, où le collectif Rouge Direct a relayé des chants homophobes de la part des supporters de l’ASSE à l’encontre de ceux du FC Lorient.

La LFP sommée de punir

« Bonjour la LFP: ‘bande de pédés, on va tous vous enculer' c’est de l’homophobie: vous allez appliquer le règlement et sanctionner? Jean-Michel Blanquer, Roxana Maracineanu, pas d’impunité, agissez, merci » a publié le lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le sport. Au micro de France Bleu, le porte-parole de l’association Julian Pontès est également monté au créneau. « Hurler dans un stade sale pédé pour injurier l’adversaire, pour nous, pour les personnes LGBT, pour les gays, c’est extrêmement violent. Il faut leur expliquer que c'est puni par la loi, que c'est quelque chose qui est grave, au même titre que le racisme ou que l'antisémitisme. Entendre de nouveau ces chants homophobes dans le Chaudron, ça nous fait mal. On attend d'ailleurs que le club de Saint-Étienne condamne et que la commission de discipline de la LFP applique le règlement et sanctionne ces chants homophobes » a-t-il expliqué. Reste maintenant à voir si l’ASSE et la Ligue de Football Professionnel réagiront de manière officielle à ces chants entendus à Geoffroy-Guichard.