OM : Blessé par un projectile, Rongier envoie un missile

Dans : OM.

Lors de la célébration du 3e but marseillais contre Montpellier (3-2), Valentin Rongier, alors remplaçant, a été touché au visage par un projectile. Le milieu a réagi sur ses réseaux sociaux.

Le spectacle était au rendez-vous, sur le terrain, lors du dernier match de la 1ère journée de Ligue 1 dimanche soir, entre Montpellier et l’OM. De nombreux supporters marseillais avaient garni les tribunes du stade de la Mosson, soumis à une jauge maximale de 13 500 spectateurs. L’ambiance est devenue assez électrique en fin de match, lorsque l’OM reprenait le dessus grâce à un doublé de Dimitri Payet. Quelques individus ont lancé des bouteilles d’eau remplis, d’abord sur Valentin Rongier puis avant un corner, poussant l’arbitre à renvoyer tout le monde aux vestiaires avant de terminer la rencontre quelques minutes plus tard. « Valentin Rongier a une grosse blessure à la bouche qui l'a empêché de rentrer en jeu. J'espère qu'on ne reverra pas ce genre de situations parce que les supporters nous ont beaucoup manqué, on espère que ça ne va pas tout gâcher », a regretté Jorge Sampaoli en conférence de presse d’après-match.

La bouche de Valentin Rongier, touchée par un projectile venu des tribunes hier soir à Montpellier 😳 pic.twitter.com/MAAm24W2mM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 9, 2021

Valentin Rongier, victime d’une coupure à la bouche, s’est fait soigner par les médecins de l’OM durant toute la fin de la rencontre. Forcément frustré de ne pas fouler la pelouse, le milieu de terrain a lancé un tacle au fautif sur Instagram. « Gros bisous au supporter montpelliérain qui m'a jeté la bouteille. Bonne nuit au poste, imbécile. Allez l'OM », a posté Valentin Rongier. Deux supporters montpelliérains de 17 et 24 ans ont été placés en garde à vue après avoir été identifiés par la vidéo. La première de la saison, pour le retour du public, a tourné au cauchemar pour Montpellier. D’autant qu’Andy Delort n’a pas manqué de reconnaître qu’il a eu l’impression de jouer à l’extérieur.