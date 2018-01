ASSE : Cette recrue star du mercato qui promet de tout casser

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Prêté six mois par Wolfsburg à l’ASSE, Paul-Georges Ntep était titulaire dimanche après-midi à Nice.

Déjà très en jambes, l’international français n’a pas pu éviter la défaite de son équipe sur la Côte d’Azur, malgré la belle prestation globale de la formation de Jean-Louis Gasset. Très attendu pour sauver Saint-Etienne de la catastrophe, l’ancien attaquant du Stade Rennais promet de tout casser pour rendre la confiance que lui accorde son nouveau coach.

« Si nous conservons le même état d'esprit et l'envie, nous allons remonter au classement. Je me suis senti bien (contre Nice). J'avais les jambes et l'envie. On avait prévu que je joue une heure. Je savais où j'allais en signant à l'ASSE. J'ai surtout senti une forte envie du club et du staff à m'aider à revenir à mon meilleur niveau. Jean-Louis Gasset m'a montré sa confiance. Les Verts, c'est un grand club français et un gros effectif » a lâché Paul-Georges Ntep, qui a notamment refusé l’OGC Nice de Lucien Favre pour signer à l’AS Saint-Etienne cet hiver. Pour rappel, le coach suisse n’assurait pas un temps de jeu optimal à l’international français, contrairement à Jean-Louis Gasset.