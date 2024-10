ASSE ‍: Cette recrue est enfin installée, il annonce du lourd

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'AS Saint-Etienne a du mal à se remettre au niveau pour son grand retour en Ligue 1, le club stéphanois peut néanmoins se satisfaire de certains joueurs. Et Lucas Stassin en fait partie.

L'AS Saint-Etienne compte bien tout donner cette saison pour valider son maintien en Ligue 1. Le combat sera dur et intense, surtout que l'effectif du club stéphanois a encore quelques carences. Olivier Dall'Oglio, toujours sur la sellette, va rapidement devoir trouver la bonne formule afin de rassurer. Cela passera peut-être par la titularisation de certains joueurs quelque peu mis de côté. S'il avait enchainé en début de saison, Lucas Stassin est rentré dans le rangs avec les Verts, notamment après un changement tactique opéré par Olivier Dall'Oglio. Mais l'attaquant belge de 19 ans a pu se refaire une santé en sélection Espoirs, avec laquelle il a planté un doublé en 20 minutes face à l'Ecosse vendredi dernier. De quoi lui donner de la confiance, surtout qu'il est désormais bien installé à Saint-Etienne, lui qui était arrivé le dernier jour du mercato depuis Westerlo.

Lucas Stassin enfin lancé à Saint-Etienne ?

Lors d'une interview accordée à La DH Les Sports, Lucas Stassin en a effet dit plus sur son acclamation à Saint-Etienne et sa satisfaction de se sentir enfin chez lui : « Tout se passe très bien pour moi à Saint-Etienne. J'ai déjà mon appart' et la voiture du club. Donc maintenant, je suis bien installé. Il n'y a plus qu'à. J'ai été titulaire lors des 2 premiers matches. Ensuite, l'entraîneur a choisi de jouer de manière plus défensive, à 5 derrière. Donc il a changé aussi un peu l'attaque. Mais j'ai toujours mon temps de jeu. J'ai aussi donné ma première passe décisive lors du dernier match, contre Auxerre. Je prends les choses comme elles viennent. Je ne me prends pas trop la tête. Je travaille de mon côté, puis on verra ensuite. Chaque chose en son temps. On verra si un jour, je dois être repris ou si j'ai la chance de jouer avec les A. J'essaierai d'être prêt en tout cas ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, Saint-Etienne sera opposé à Lens à Geoffroy-Guichard. Une belle opportunité de valider le succès face à Auxerre avant la trêve internationale.