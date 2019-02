ASSE : Cette offre de Chine fait totalement craquer Selnaes

Dans : ASSE, Mercato.

Joueur phare du milieu de terrain stéphanois en première partie de saison, Ole Selnaes a fait son choix et il veut partir.

La raison ? Il a reçu des offres qu’il estime ne pas pouvoir refuser en provenance de Chine, avec un salaire de 10 ME étalé sur 3 ans de la part du Shenzhen FC. Il a complètement plombé son stage à Carquefou pour afficher ses intentions de changer de club. Bien conscients de cette situation, les dirigeants stéphanois ont décidé de recruter au poste de l’ancien de Rosenborg, histoire de ne pas être dépourvu courant février en cas de transfert.

Mais pour cela, encore faut-il que l’ASSE reçoive une offre digne de ce nom. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs chinois, les Verts n’ont toujours rien sur leur bureau. Pourtant, leurs exigences sont simples. Selon L’Equipe, ils laisseront partir leur longiligne milieu de terrain à la première offre de transfert à hauteur de 10 ME. Un montant intéressant pour Saint-Etienne, surtout pour un joueur qui n’a plus qu’un an et demi de contrat. En tout cas, les dirigeants se sont faits une raison, et il reste désormais à Jean-Louis Gasset de trancher sur l’utilisation de Selnaes dans les prochains jours, en attendant son probable transfert en Chine qui peut se conclure jusqu’au 28 février.