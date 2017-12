ASSE : Cette incroyable révolution à l'ASSE se profile...

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne traverse des journées difficiles, les Verts étant partis en vrilles depuis la déroute contre l'OL. Rien ne va plus à l'ASSE, et Roland Romeyer est clairement pointé du doigt, certains supporters étant persuadés que le président de l'AS Saint-Etienne n'a plus les qualités nécessaires pour diriger un club aussi emblématique. Alors que son départ est plus ou moins rapidement réclamé, le dirigeant de 72 ans a reconnu qu'il y pensait aussi, mais il a clairement fait savoir qu'il ne ferait pas n'importe quoi.

« Ce club c'est toute ma vie. Je suis dans la logique de transmettre l'ASSE depuis plusieurs mois. J'ai déjà dit que je voulais passer la main progressivement. L'organigramme va évoluer de manière à me décharger de certaines missions. Nous sommes à la recherche d'investisseurs. Nous en avons plusieurs qui se sont manifestés. Ce n'est pas moi qui tient le dossier en main, c'est la banque Lazard qui analyse toutes les demandes. On va essayer de trouver des gens fiables et puissants pour pérenniser le club. Une personne de plus va venir épauler le staff, on discute actuellement. On annoncera peut-être quelque chose d'ici les prochains jours. Je suis malheureux parce que j'aime mon club. Je souhaite délivrer un message d'union, de rassemblement et de solidarité à tous les supporters. On souhaite tous la même chose, le redressement de l'équipe », a expliqué, sur RMC, Roland Romeyer, visiblement touché par les perturbations traversées par l'AS Saint-Etienne.