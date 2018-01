ASSE : Cet autre gros dossier du mercato qui peine à se boucler

Dans : ASSE, Mercato.

Désireux de quitter Wolfsburg pour se relancer dans le championnat de France, Paul-George Ntep possède plusieurs options à ce niveau.

Il y a tout d’abord Saint-Etienne, qui fait le forcing pour le récupérer et a déjà discuté avec lui, par le biais de son entraineur Jean-Louis Gasset. Et il y a Nice, qui a l’avantage de lui proposer une lutte pour le haut du tableau et des matchs de Coupe d’Europe, avec un effectif plus compétitif. Mais selon plusieurs sources, les discussions sont bien plus avancées avec les Verts, qui ont su trouver les mots pour convaincre l’ancien rennais d’embarquer dans le Chaudron.

Toutefois, l’affaire est encore loin d’être réglée, car Saint-Etienne ne compte pas prendre en charge la totalité du salaire de l’international français et c’est là-dessus que les négociations bloquent. Bien évidemment, le club allemand aimerait entendre l’avis de Nice sur le sujet, et notamment la capacité du club azuréen à prendre en charge l’intégralité des émoluments de Ntep. Autrement dit, sans un gros effort financier des Verts, le dossier pourrait encore durer, à moins que Nice, qui n’a pas spécialement besoin d’un renfort offensif cet hiver, ne lâche l’affaire. A noter que récemment, Bordeaux est venu aux renseignements pour le joueur de Wolfsburg, ce qui ne va pas aider ce dossier à se boucler rapidement. Au grand dam de l'ASSE, pour qui le temps ne joue pas vraiment en sa faveur en ce mois de janvier.