ASSE : Cet ancien Marseillais est chaud, un gros coup se prépare

Dans : ASSE, Mercato.

En comptant la venue de Franck Honorat, qui avait signé l’année dernière avant de partir en prêt à Clermont, Ghislain Printant a accueilli six renforts cet été.

Si d’autres pensionnaires de Ligue 1 sont loin d’être aussi actifs, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne en attend beaucoup plus. « Nous souhaitons les mêmes renforts que depuis le début. Dans le secteur défensif. On attend deux recrues, dans le milieu aussi et certainement offensivement », prévenait le successeur de Jean-Louis Gasset en début de semaine. Apparemment, le message est bien passé puisque le club stéphanois s’active, notamment pour compéter l’entrejeu avec un joueur de renom.

Selon les informations d’EVECT, les Verts ont fait de Mario Lemina (25 ans) leur priorité. Un accord aurait même été trouvé avec le milieu de Southampton, non retenu pour le stage de pré-saison. Reste à savoir si l’ASSE pourra payer le transfert de l’ancien Marseillais estimé à 15 M€. A priori, Saint-Etienne tentera plutôt d’obtenir le prêt de l’international gabonais, qui se disait récemment ouvert à un retour en Ligue 1, mais qui privilégie un rebond en Premier League.