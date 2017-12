ASSE : Cet ancien accuse Romeyer d'être à la ramasse

Dans : ASSE, Ligue 1.

Mal en point en championnat, l’AS Saint-Etienne est en pleine crise depuis quelques semaines. L’arrivée de Julien Sablé puis de Jean-Louis Gasset à ses côtés n’a rien changé et le club s’enfonce au classement. Ancien grand joueur des Verts, Patrick Revelli a une petite idée sur l’identité du responsable de cette mascarade. Selon lui, Roland Romeyer est clairement l’homme qui a plombé le club ces derniers mois, voire ces dernières années.

« Romeyer est dépassé, mais est-ce que c'est vendredi qu'il est dépassé ou depuis un moment déjà ? On a mis Julien Sablé dans une impasse. Robert Herbin, lorsqu'il a fini sa dernière année de joueur, les dirigeants l'ont préparé à être le successeur de M. Batteux. Si on avait mis Sablé à côté de Galtier en avril et qu'on lui avait dit qu'il serait l'entraîneur, il serait peut-être aujourd'hui dans une position meilleure. On l'a mis là comme on met un taureau dans une arène. Ça a été mal géré. Ils doivent être conscients aujourd'hui, les deux (Romeyer et Caïazzo, ndlr), qu'il faut prendre une décision dans l'intérêt général du club. Et le plus vite possible » a-t-il lancé, inquiet pour les Verts. Néanmoins, l’ancien international français (5 sélections) a estimé qu’il ne voyait pas l’ASSE descendre en L2 à l’issue de la saison. C’est déjà ça…