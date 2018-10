ASSE : Ce joueur va devenir un cador, c'est lui qui le dit !

Dans : ASSE, Ligue 1, Foot Europeen.

Auteur d’un but magnifique avec la Norvège face à la Slovénie en Ligue des Nations, Ole Selnaes s’impose doucement comme un joueur clé de sa sélection. Déjà titulaire aux yeux de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne, le milieu de terrain de 24 ans commence à prendre une autre dimension. Et ce n’est pas pour déplaire au principal intéressé, lequel a confié sa satisfaction de voir son statut évoluer, dans les colonnes du média norvégien Verdens Gang.

« Ce but est aussi dû à la confiance acquise à Saint-Etienne. L’estime de soi est extrêmement importante pour un footballeur. C’est facile pour moi. Bien sûr ça se passe bien pour moi en France, et ça rejaillit sur la sélection. C’est peut-être pour ça que j’ai marqué. J’ai décollé, j’ai franchi des paliers en France et je suis performant cette année. J’ai toujours eu un très bon statut dans mon club hormis les deux ou trois premiers mois. En France, j’ai toujours été très coté. Ce n’est pas vraiment le cas en Norvège car j’ai joué peu de matches ici et que les Norvégiens ne regardent pas le championnat de France. C’est complètement naturel. Cela faisait près d’un an que je n’avais pas été titularisé en sélection. Je m’améliore de plus en plus. Il n’y a aucun doute là-dessus, je n’ai jamais été aussi bon. J’ai 24 ans et dans ma tête, je serai encore meilleur dans un an » a confié Ole Selnaes, qui forme un duo complémentaire et efficace avec Yann M’Vila dans le Forez. Et qui a une belle cote en Angleterre, notamment du côté de Fulham, qui s’était renseigné cet été…