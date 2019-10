ASSE : Ce bug XXL corrigé pour 5ME ?

Dans : ASSE, Mercato.

L'AS Saint-Etienne version Claude Puel pourrait dépenser 5ME pour s'offrir un buteur qui évolue actuellement en Suisse.

L’effectif de Saint-Etienne est plutôt intéressant en terme de qualité et de quantité, mais le mauvais début de saison a forcément permis de pointer du doigt un rendement insuffisant, notamment pour trouver la bonne alchimie en attaque. Avec Khazri, Diony, Béric ou le jeune Abi, Claude Puel a le choix, mais il ne semble clairement pas avoir trouvé un véritable finisseur, puisqu'aucun d'entre eux n'a atteint la barre des... deux buts. Résultat, une arrivée de l’extérieur pourrait mettre tout le monde d’accord. C’est pourquoi, selon Le 10Sport, l’ASSE surveille de près le buteur de Berne, Jean-Pierre Nsame.

Un joueur qui a été supervisé à deux reprises ces dernières semaines, avec succès puisque l’attaquant des Young Boys enchaine les bonnes performances, avec désormais 10 buts en 11 rencontres pour le club suisse. A 26 ans, le Camerounais formé à Angers pourrait ainsi se voir proposer l’occasion de prendre une belle revanche, lui qui n’a eu sa chance qu’à cinq reprises en Ligue 1, lors du début de son aventure avec le SCO, avant d’exploser seulement quelques années plus tard du côté de la Suisse. Actuellement, sa valeur est estimée à 4,5 ME, lui qui a tout récemment prolongé et se retrouve sous contrat avec Berne jusqu’en juin 2023.