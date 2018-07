ASSE : Ce bide à 10ME va avoir une incroyable 2e chance à l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour 10ME en provenance de Dijon il y a un an, Loïs Diony n’a convaincu personne à l’AS Saint-Etienne.

A tel point que l’attaquant de 25 ans a été prêté à Bristol City durant la seconde partie de la saison. Mais en Angleterre non plus, rien ne s’est passé comme prévu pour l’ex-attaquant du DFCO, incapable de trouver le chemin des filets. Heureusement pour lui, Jean-Louis Gasset semble être favorable à lui donner une seconde chance. Et ce n’est pas le seul à espérer un réveil de l’attaquant français.

Capitaine emblématique des Verts, Loïc Perrin a confié dans les colonnes du journal L’Equipe qu’il croyait encore en son partenaire, lequel pourrait apporter un plus aux Verts cette saison. « J’ai toujours cru en lui, même l’an passé. Il n’était pas là au bon moment, c’est tout. Il montre de la bonne volonté. Il doit retrouver cette confiance, ce plaisir de marquer pour qu’il se libère car il a des qualités qui vont bien avec Saint-Étienne » a-t-il confié. Reste que si son inefficacité le poursuit encore longtemps, sa bonne volonté n’y changera rien. Les Verts devront se résoudre à s’en débarrasser définitivement…