ASSE ‍: Cardona est coincé en Allemagne

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Grand artisan de la remontée de Saint-Etienne en Ligue 1, Irvin Cardona a repris le chemin d'Augsbourg qui l'avait prêté aux Verts. Néanmoins, l'attaquant français veut vite revenir dans le Forez.

Il a changé le destin de l'ASSE en seulement quelques mois. Arrivé en prêt d'Augsbourg en janvier avec Nathanael Mbuku, Irvin Cardona a flambé en Ligue 2. L'ancien brestois a inscrit 10 buts en 22 matchs seulement dont 2 pendant les barrages, contribuant fortement à la remontée des Verts en Ligue 1. Toutefois, il est reparti en Allemagne comme prévu avec Mbuku. Mais, peu utilisé en Bundesliga sur les deux dernières saisons, il aimerait poursuivre la belle aventure démarrée à Saint-Etienne et en Ligue 1 cette fois-ci. Un rêve aussi partagé par l'entraîneur stéphanois Olivier Dall'Oglio.

Cardona à l'ASSE, Augsbourg bloque tout

Néanmoins, selon l'Equipe, on est très loin d'un retour d'Irvin Cardona à Sainté. En effet, les négociations entre l'ASSE et son club d'Augsbourg « sont pour l’instant au point mort » selon le quotidien sportif français. Ainsi, la cellule de recrutement stéphanoise pense déjà à chercher deux joueurs offensifs excentrés pour remplacer Cardona et son compère Mbuku repartis en Allemagne. Outre, ces deux profils, l'ASSE vise un gardien et un numéro 6.

🚨 Les négociations pour un retour d’Irvin Cardona sont actuellement au point mort.



(@lequipe) pic.twitter.com/Ga1U7GYK3c — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) June 26, 2024

Cardona va devoir rapidement transmettre ses envies de départ à la direction d'Augsbourg pour retrouver l'ASSE. Cela en vaut la peine puisqu'il a connu la meilleure saison comptable de sa carrière dans le Forez et il mérite de connaître l'ambiance du Chaudron face aux cadors de Ligue 1. Les nouvelles capacités financières de l'AS Saint-Etienne apportées par Kilmer Sports Venture doivent lui permettre de trouver une solution très rapidement dans ce dossier.