ASSE : Capitaine Perrin milite pour le retour de Cabella

Auteur d’une belle saison 2017-2018 en prêt à l’ASSE, Rémy Cabella est la priorité estivale des dirigeants du club forézien.

Mais les négociations entre Saint-Etienne et Marseille sont serrées, Jacques-Henri Eyraud réclamant entre 10 et 12ME pour l’ancien meneur de jeu de Newcastle. De son côté, les Verts proposeraient au maximum 8ME bonus compris. Une issue sera-t-elle trouvée d’ici la fin de l’été ? C’est ce qu’espère de tout cœur Loïc Perrin. Sur RMC, le capitaine historique de l’ASSE a confié qu’il espérait très fortement le retour de Rémy Cabella, un véritable « leader d’équipe » selon lui.

« Ce sont des joueurs comme Cabella qui font progresser l’équipe, on l’a vu l’année dernière. C’est pareil, il a aussi connu l’équipe de France, ce n’est pas par hasard. C’est un leader technique et un leader d’équipe. L’année dernière, il nous a rendu un grand service en seconde partie de saison où il a été performant. Après, ce sont des négociations qui sont dures à mener, mais j’ai l’impression qu’on peut espérer le revoir. Après, je ne sais pas où ça en est, là, en interne » s’est interrogé Loïc Perrin, bien conscient que le secteur offensif des Verts aurait fière allure avec Wahbi Khazri et Rémy Cabella. Mais le capitaine stéphanois doit, comme les supporters et les dirigeants, s’armer de patience dans ce dossier…