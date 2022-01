ASSE : Caïazzo et Al-Khelaïfi, le duo qui peut sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Bakary Sako, Saint-Etienne espère poursuivre dans cette voie en s’offrant deux ou trois joueurs d’expérience au mercato.

Pascal Dupraz l’a répété à longueur de conférence de presse depuis son arrivée à l’ASSE, l’expérience de plusieurs recrues de choix seront nécessaires pour maintenir le club en Ligue 1. Lanterne rouge du championnat, Saint-Etienne a déjà recruté Bakary Sako, qui s’entretenait physiquement dans le Forez depuis plusieurs semaines. Joris Gnagnon doit également renforcer l’effectif de Saint-Etienne mais avec l’ancien joueur du Stade Rennais et de Séville, un inattendu coup de théâtre pourrait bien se produire. En effet, dans l’émission Sainté Night-Club, le journaliste Bernard Lions a confié que les dirigeants stéphanois, sidérés par la condition physique catastrophique de Joris Gagnon, songeaient à casser son nouveau contrat. « C'était un peu dans les tuyaux des dirigeants actuels de casser son contrat. À mon avis à partir du moment où il a signé son contrat, ça va être compliqué » a lancé le journaliste de L’Equipe.

Caïazzo a une bonne relation avec Al-Khelaïfi

Pour ce qui est des autres renforts, Saint-Etienne est ambitieux et cible deux joueurs du Paris Saint-Germain. Comme indiqué par ailleurs, Colin Dagba et Sergio Rico sont dans le viseur de l’ASSE en prêt. Deux cibles qui sont réalisables pour Saint-Etienne selon Bernard Lions, notamment grâce aux bonnes relations entre Bernard Caïazzo et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. « Les dirigeants stéphanois ont appelé Leonardo pour voir la faisabilité. [...] Le PSG serait prêteur, mais pas prêteur gratuitement. Caïazzo, par ses relations avec Nasser, s'il intervient de façon intelligente il pourrait débloquer le dossier Dagba ou le dossier Rico, voire les deux » a expliqué Bernard Lions, dont les propos donneront un peu d’espoir aux supporters stéphanois, qui ne cracheraient pas sur deux joueurs du Paris SG pour la deuxième partie de saison. Enfin, le dossier Zinedine Ferhat reste d’actualité. Un deal avec Nîmes mais également Montpellier serait dans les tuyaux. « Les Verts veulent le faire venir. Financièrement tu peux assumer son salaire. Le montage idéal serait qu'il signe à Montpellier pour la saison prochaine et qu'il soit prêté à Saint-Étienne pour 6 mois » a-t-il expliqué. Dagba, Ferhat, Sergio Rico… Les pistes se multiplient et sur le papier, il faut bien dire que cela est assez sexy. Reste à voir si en réalité, l’ASSE parviendra à boucler tous ces dossiers lors du mercato hivernal.