ASSE : Cabella sort du silence et annonce son choix au mercato

Dans : ASSE, Mercato, OM.

Probablement lassé des nombreuses rumeurs qui circulent sur son avenir lors de ce mercato, Rémy Cabella est sorti ce mutisme ce lundi afin de mettre clairement les choses au point. Alors qu'il se murmure que l'Olympique de Marseille réclame 12ME pour le céder, le milieu offensif prêté cette saison à l'AS Saint-Etienne admet que s'il devait quitter l'OM cet été, alors sa priorité serait de s'engager avec l'ASSE où il avoue s'être éclaté cette année.

« Pour l'heure, je vais savourer mes vacances en famille. Ensuite, je sais que les dirigeants stéphanois souhaitent me conserver. Nous discuterons avec les dirigeants marseillais pour voir ce qu'ils proposent. C'est vrai que j'ai vécu de beaux moments cette saison dans un club qui reste mythique et une ambiance de folie. Je l'avais connue en tant qu'adversaire. Quand tu joues pour le club c'est encore autre chose. Enfin, nous verrons…Si je quitte l'OM, ce sera sans doute pour Sainté », prévient Rémy Cabella, sur Corse Info Net, histoire de ne pas laisser tout et n'importe quoi se dire sur son avenir immédiat. Reste qu'à 12ME, les dirigeants de l'OM auront du mal à trouver un terrain d'entente avec leurs homologues stéphanois. Mais le mercato ne fait que commencer.