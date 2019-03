ASSE : Cabella se fait déboiter par cet ancien

Dans : ASSE, Ligue 1.

« Arrêtez de vous prendre pour des joueurs de foot à juger mdrrr et continuez à regarder les matchs derrière votre écran au chaud !! Merci ». Le 16 mars dernier, en marge de la victoire de l'AS Saint-Etienne contre Caen (5-0), Remy Cabella‏ s'était fait remarquer avec cette sortie sur les réseaux sociaux. Un tweet polémique qui ne fait pas l'unanimité chez les Verts, puisqu'Adrien Ponsard a notamment sermonné le meneur de jeu stéphanois.

« Quand je vois que Cabella fait le malin sur Twitter après cette victoire, ça me fait bien rire. Il faut qu’il garde les pieds sur terre. Il était où Cabella contre Marseille, Lille, Lyon et Paris ? C’est là qu’il fallait qu’il montre son niveau, qu’il nous fasse gagner les matchs. Là il aurait pu faire le beau sur les réseaux », lance l'ancien attaquant de l'ASSE, qui ne comprend pas comment des personnes peuvent soutenir Cabella. Il faut dire que depuis son transfert définitif à Sainté, l'ancien Marseillais ne répond pas pleinement aux attentes, avec seulement quatre buts et trois passes décisives en Ligue 1 cette saison...