ASSE : Debuchy le pousse dehors, déjà deux clubs sur les rangs

Dans : ASSE, Mercato, Monaco.

Pas forcément prévue au programme, la vente de Ronaël Pierre-Gabriel prend de l’ampleur. Le joueur de 20 ans envisage de franchir un cap dans sa carrière en s’envolant loin du Forez. L’AS Monaco est sensible à cette volonté et s’est rapproché de l’ASSE pour discuter d’un éventuel transfert. Mais selon butfootballclub.fr, le club de la Principauté n’est plus seul dans ce dossier, puisque le FC Valence s’est manifesté.

Le club espagnol lui proposerait à la fois de disputer la Ligue des Champions, mais surtout un temps de jeu en augmentation. Cette saison, Pierre-Gabriel a beaucoup souffert de l’arrivée de Mathieu Debuchy, qui a enchainé les matchs au poste d’arrière droit, et la possibilité de voir l’ancien joueur d’Arsenal s’inscrire sur le long terme dans le Forez a de quoi l’inquiéter. Autant dire que s’il le faut, le jeune latéral poussera vers un transfert, même si pour le moment, Saint-Etienne n’a reçu aucune offre, que ce soit de la part de Valence ou de Monaco.