ASSE : Cabella qui zappe l’OM pour les Verts, c’est possible

Milieu de terrain offensif qui fait bien un fou à Saint-Etienne, Rémy Cabella n’est que prêté par l’Olympique de Marseille. Et ce sans option d’achat, ce qui implique donc forcément un retour en Provence en fin de saison. Pour le moment, c’est ainsi que les choses doivent se dérouler. Mais entre son temps de jeu très important et son statut de patron, l’ancien montpelliérain se plait clairement dans le Forez. Au point de laisser entendre au détour d’une intervention sur RMC qu’il faudra réfléchir à la question de son avenir à la fin de la saison.

« Je suis content de mon adaptation à Saint-Etienne. J’avais dit au coach (Rudi Garcia, ndlr) que j’avais envie de jouer et que je ne pouvais pas me contenter de quelques entrées. Je le retrouve à Saint-Étienne. J’ai envie de faire une grosse de saison comme à Montpelllier. Pour l’instant, c’est un prêt sans option donc je retournerai à Marseille mais on discutera après la saison avec les dirigeants… », a prévenu Rémy Cabella, qui sait que Rudi Garcia lui préfère des joueurs comme Dimitri Payet, Florian Thauvin ou encore Maxime Lopez. Ce qui pourrait l’inciter, si cette situation devait perdurer, à peut-être voir l’avenir en vert. A l’heure actuelle, personne ne s’en plaindrait à l’ASSE, même si la question de son salaire se poserait clairement.