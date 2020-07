ASSE : Cabaye refuse l'offre des Verts, il rêve plus grand

Dans : ASSE.

En fin de contrat à l'AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye ne prolongera pas son séjour dans le Forez. L'expérimenté joueur des Verts rêve d'un dernier grand challenge.

Tout comme pour Loïc Perrin, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont proposé à Yohan Cabaye de signer un CDD de deux mois, comptant éventuellement sur le milieu de terrain pour la finale de la Coupe de France, et pourquoi pas plus. Mais selon Le Progrès, le joueur de 34 ans a poliment refusé cette offre émise par les dirigeants de l’AS Saint-Etienne et il ne jouera donc pas contre le Paris Saint-Germain le 24 juillet prochain au Stade de France. Journaliste du quotidien régional, Romain Colange affirme que s’il a refusé la proposition stéphanoise, Yohan Cabaye n’a pas décidé de mettre un terme à sa carrière, bien au contraire.

Yohan Cabaye veut en effet découvrir un nouveau championnat avant de ranger ses crampons dans un placard. Et c’est en Major League Soccer que le milieu de terrain passé par Lille, Newcastle, le Paris Saint-Germain, Crystal Palace, Al-Nasr et donc Saint-Etienne, souhaite s’offrir ce dernier challenge. Des contacts seraient en cours, même si pour l'instant Yohan Cabaye n'a pas trouvé un club dans le championnat nord-américain, lequel semble devenir de plus en plus attractif pour les joueurs qui glissent doucement vers la fin de carrière.