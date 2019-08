ASSE : Cabaye à Sainté, il est là LE coup du mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la surprise générale et alors que l’on pensait le mercato de Saint-Etienne terminé dans le sens des arrivées, le club forézien a fait le buzz en s’octroyant les services de Yohan Cabaye. Après un exil à Al-Nasr, l’international français de 33 ans débarque pour une saison dans le Forez. Une arrivée qui n’emballe pas tout le monde, certaines critiques étant émises au sujet de sa forme et de son réel niveau à ce stade de sa carrière. Des piques que Denis Balbir ne comprend pas, comme il l’a indiqué sur But Football Club en défendant ardemment le natif de Tourcoing.

« Depuis hier, j’entends et je lis l’opinion de certains sur la très plausible arrivée de Yohan Cabaye à l’ASSE. Et je suis surpris de constater le doute entretenu par son âge, sa condition physique et j’en passe. Cabaye, c’est au contraire une vraie bonne idée, un joueur technique qui connaît la Ligue 1, qui a joué dans des clubs populaires et qui, surtout, n’aura besoin d’aucune adaptation pour montrer de quoi il est capable. Certes, ce n’est pas un monstre physique, mais les Verts n’avaient justement pas besoin de ça. Il faut à cette équipe un joueur capable de remiser en une touche, de transpercer les lignes, ce que fait M’Vila et c’est une très bonne idée d’adjoindre Cabaye à ce dernier. En plus, l’ancien milieu de terrain de Lille aura la possibilité d’encadrer certains jeunes et permettra à Ghislain Printant d’avoir des solutions » s’est emballé Denis Balbir, pour qui l’ASSE réalise assurément le gros coup de cette fin de mercato avec Yohan Cabaye.