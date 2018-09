ASSE : C'est quoi cette attaque ? Obraniak s'attaque aux rois du grigri

Dans : ASSE, Ligue 1.

Questionné sur le début de saison de l'AS Saint-Etienne, Ludovic Obraniak n'a pas hésité à afficher sa grosse déception.

Samedi, l'ASSE a gagné, mais n'a pas forcément rassuré, dans le jeu offensif tout du moins. En retrouvant le chemin de la victoire contre Caen devant un Stade Geoffroy-Guichard chaud bouillant (2-1), les Verts sont remontés aux portes du Top 5 après une période compliquée, de quatre matchs sans la moindre victoire. Si ce résultat a de quoi rassurer Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du Forez sait pourtant qu'il a encore beaucoup de travail pour faire fonctionner son secteur offensif. Quatrième pire attaque de Ligue 1, avec seulement cinq buts inscrits en six journées, Sainté doit encore trouver la clé pour faire évoluer ensemble de très bons joueurs comme Cabella et Khazri. Sauf que pour l'instant, l'ASSE ressemble plus à un boxon qu'autre chose, selon Ludovic Obraniak.

« Je suis déçu par Saint-Etienne. Ils assurent l'essentiel, ils en avaient besoin après un début de championnat laborieux. Mais vu le recrutement, on s'attendait à un feu d'artifice offensif. Et pour l'instant, on voit énormément de solistes. Il n'y a pas d'équipe. L'ASSE doit trouver un moyen pour les faire jouer ensemble, car Cabella fait son truc, Khazri aussi... Il y a trop de touches de balle, c'est difficile de trouver une fluidité. Je sais que Gasset est convaincant pour trouver une bonne formule. Mais on reste sur notre faim. Ils ont encore du temps. Avec cette qualité, il suffit juste de trouver la bonne formule. Il faut que les quatre attaquants communiquent correctement pour être sur la même longueur d'onde. Mais je pense qu'il manque quand même un numéro neuf de métier pour faire la différence devant... », a balancé, sur RMC, le consultant, qui se demande donc si Cabella et Khazri, les recrues phares du dernier mercato estival, sont vraiment compatibles, alors qu'ils préfèrent tous les deux jouer dans l'axe derrière l'avant-centre...