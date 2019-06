ASSE : Bouanga à Saint-Etienne, c’est chaud

Dans : ASSE, Mercato, Rennes, Nîmes.

La première recrue de l’été est en approche à Saint-Etienne. Virevoltant milieu offensif ou ailier de Nîmes, Denis Bouanga semble avoir fait son choix, et son club aussi.

Malgré le forcing du Stade Rennais, le Gabonais se dirige vers l’ASSE, puisqu’un accord serait sur le point d’être trouvé selon Yahoo Sport. D’ici à dimanche, tout pourrait ainsi être finalisé pour faire venir l’ancien de Lorient, qui sort d’une solide saison avec le club gardois, avec huit buts au compteur.

Bouanga était arrivé de Lorient pour 5 ME, et il pourrait repartir pour une somme légèrement supérieure, comprise entre 6 et 8 ME. Une belle vente en perspective pour Nîmes, qui se prépare aussi à se séparer de Teji Savanier, courtisé par Montpellier pour 10 ME, une offre record pour le club héraultais.