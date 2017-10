ASSE : Bamba réintégré, les négociations vont reprendre

Dans : ASSE, Ligue 1.

« On va enfin pouvoir rediscuter. L’important, c’était de renouer le contact avec ses trois représentants, c'est fait depuis vendredi ». Dimanche, Dominique Rocheteau se voulait rassurant dans le dossier Jonathan Bamba. Et cette tendance se confirme bel et bien du côté de Saint-Etienne puisque, selon L'Equipe, l'attaquant de 21 ans a réintégré le groupe professionnel de l'ASSE ce lundi.

Écarté de l'effectif d'Oscar Garcia depuis dix jours, Bamba et ses représentants refusaient de discuter d'une potentielle prolongation de contrat, sachant qu'il arrive à la fin de son bail en 2018. Mais la donne a changé ces dernières heures car un rendez-vous pour s'asseoir à la table des négociations est programmé la semaine prochaine. Une décision forte de la part de la direction verte, qui fait donc un pas vers Bamba en lui montrant qu'elle compte sur lui pour l'avenir. S'il est donc remis à la disposition de son entraîneur, pas sûr que le meilleur buteur de l'ASSE soit du voyage à Strasbourg, mercredi pour le 16e de finale de la Coupe de la Ligue...