ASSE : Balbir prévient, le mercato sera « galère » cet hiver

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Seizième de Ligue 1, Saint-Etienne va mal et même une victoire à Guingamp mercredi soir ne permettrait pas aux dirigeants stéphanois de passer l’hiver au chaud. En effet, le mercato s’annonce très agité dans le Forez afin d’assurer le maintien lors de la seconde partie de saison. Ces derniers jours, les premières rumeurs ont filtré, de Ntep à Meïté en passant par Diabaté. Mais selon Denis Balbir, journaliste très attentif à l’actualité de l’ASSE, le mercato sera « galère » pour les Verts en janvier.

« Le mercato peut être difficile pour les Verts. Quand on est joueur et qu’on voit l’équipe de Sainté aujourd’hui, on hésite. Actuellement, l’ASSE est en difficulté au niveau du sportif mais aussi au niveau de son image, avec la réaction excessive du président en cours de match qui dénote un vrai manque de sérénité à tous les niveaux, les difficultés du staff technique, la grogne des supporters… Après, ça reste l’AS Saint-Etienne, un grand club et les recrues potentielles doivent se dire que ce n’est encore qu’un accident réparable. Il reste un demi-championnat à jouer. Après ne ternissons pas le tableau plus noir qu’il ne l’est déjà : l’équipe peut compter sur des adversaires directs qui vont encore plus mal au niveau sportif. C’est aussi sa chance » a confié le journaliste dans son blog publié sur But Football Club. Reste à voir si ce sentiment plutôt pessimiste se vérifiera dans quelques semaines…