ASSE : Avec Puel, les Verts vont enfin se lâcher promet Cabaye

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce n’est un secret pour personne, Ghislain Printant ne devrait pas conserver son poste très longtemps.

Malgré la victoire à Nîmes (0-1) le week-end dernier, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne va payer les mauvais résultats du début de saison. Le technicien s’apprête à diriger les Verts contre Wolfsburg ce jeudi en Europa League, et peut-être dimanche lors du derby face à l’Olympique Lyonnais, avant de laisser sa place à Claude Puel. Un changement qui risque de ne pas plaire à tout le monde dans le vestiaire, certains joueurs étant attachés à Printant. Mais de son côté, Yohan Cabaye, qui a connu son probable futur coach à Lille, n’est pas mécontent.

« On lui a collé à tort, à Lille, une étiquette d’entraîneur défensif, avec un jeu basé sur la rigueur défensive et le pressing. Mais il demandait toujours à ses joueurs de faire du jeu. Et vous pouvez regarder, à Lille, on marquait pas mal de buts, a rappelé le milieu stéphanois sur France Bleu. Après il y a un coach en place pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Ce n'est pas à moi de commenter cette situation. On se doit de se donner à fond pour le respecter et lui rendre la confiance qu'il nous a donnée depuis le début. » Habitué à la méthode Puel, Cabaye pourrait vite devenir l'un de ses piliers dans le groupe.