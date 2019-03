ASSE : Avec ce calendrier, les Verts vont se balader annonce Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Battue à domicile par le LOSC (0-1) dimanche dernier, l’AS Saint-Etienne a confirmé la tendance de sa saison.

Face aux meilleures équipes de la Ligue 1, les Verts ne parviennent pas à s’imposer. La preuve, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont aussi inclinés contre l’Olympique Lyonnais(1-2), le Paris Saint-Germain (0-1) et l’Olympique de Marseille (2-0) sur la phase retour. « Quand vous avez déjà joué Lyon, Paris, Lille et Marseille, le calendrier vous semble obligatoirement plus abordable », a positivé l’entraîneur stéphanois, ravi de l'agenda qui annonce des matchs face à Caen, Nîmes, Amiens, Bordeaux, Reims et Toulouse.

« Sur la phase aller, face aux mêmes équipes qu’il nous reste encore à affronter, on a pris 19 points. Cinq victoires, quatre nuls et une défaite. La défaite est à Bordeaux (3-2), a rappelé le technicien marqué par cette rencontre. Vous vous en souvenez ? Moi, je m’en souviens. Ce match est historique. Je n’avais jamais vu des faits de jeu comme ceux-là dans toute ma carrière. Si l’on retrouve l’état d’esprit, notre jeu et notre efficacité (il hausse les bras)… Il faut y croire. »

Gasset veut 17 points sur 30

« Depuis janvier, on est allé à Guingamp et Dijon. Caen est dans la même situation que ces deux équipes : c'est un club qui joue sa survie. Dans l’état d’esprit, on sait à quoi s’attendre. Il faut arriver à être techniquement supérieurs, a-t-il prévenu. Chaque victoire nous rapprochera des 60 points qui sont l’objectif du club. Quand vous perdez deux fois de suite à l’ASSE, il vaut mieux gagner le match d’après. » Attention tout de même à ne pas prendre ces adversaires à la légère, les Verts n’étant pas au top de leur forme ces dernières semaines…