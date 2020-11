ASSE : Attention à la Ligue 2, Pierre Ménès alerte St-Etienne

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne devra tenter de stopper contre Lille sa série de sept défaites consécutives. Pour Pierre Ménès, le danger devient énorme pour les Verts version Claude Puel.

Si l’on s’en tient aux prestations respectives de l’AS Saint-Etienne à Brest et de Lille contre Lorient, il y a de quoi trembler pour les Verts qui dimanche prochain (21h) recevront le LOSC à Geoffroy-Guichard. Même si l’ASSE a souvent été présente face aux grosses cylindrées, la situation est telle que l’on voit mal comment la formation de Claude Puel pourra résister longtemps à une équipe nordiste d’une redoutable efficacité. Evoquant la situation des Verts sur son blog, Pierre Ménès ne cache pas sa grosse inquiétude car pour le consultant de Canal+ le choix de tout miser sur les jeunes footballeurs peut se révéler à hauts risques.

Et Pierre Ménès de taper dans le tas. « On va bien sûr insister sur la défense après ces quatre buts encaissés à Brest, mais la vérité, c’est que les Verts sont lamentables à peu près partout. La méthode Puel touche ses limites avec cette septième défaite consécutive. C’est bien joli d’avoir tenté le « pari jeunes », mais ce sera encore mieux si le club arrive à se maintenir en Ligue 1. Quand on se souvient de la première décision forte de Puel - envoyer Ruffier à la cave - et qu’on voit aujourd’hui le niveau de Moulin, qui n’a jamais été titulaire, a 35 ans et qui en plus se retrouve propulsé capitaine, on se dit que quelque chose ne va pas. Comme je l’ai dit au CFC samedi, Ruffier à un Moulin dans chaque orteil. Mais bon, j’imagine que cela ne suffira pas pour qu’on le revoit. Et la très pénible série de Sainté risque de durer », prévient le consultant de la chaîne cryptée, qui n’est pas le seul à avoir des doutes sur l’AS Saint-Etienne version 2020-2021.