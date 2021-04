ASSE : Aouchiche vient du PSG, il en paie les conséquences

Dans : ASSE.

Malgré une offre ferme de la part du PSG l’été dernier, Adil Aouchiche a fait le choix de quitter Paris et de signer son premier contrat professionnel à Saint-Etienne.

A l’instar des joueurs de l’ASSE dans leur ensemble, le milieu offensif des Verts vit une saison délicate. Avec seulement deux buts et quatre passes décisives au compteur, Adil Aouchiche a été la cible de quelques critiques de la part des observateurs et des supporters de l’AS Saint-Etienne. Cela étant, le milieu de terrain formé au PSG reste focus sur son objectif et n’oublie pas que du haut de ses 17 ans, il est déjà énorme d’avoir disputé plus de 25 matchs de Ligue 1. Dans une interview accordée au Progrès, il a par ailleurs regretté d’être traité un peu différemment des autres, justement parce qu’il vient du Paris Saint-Germain, un club de dimension internationale.

« Je suis sur le bon chemin. Avec un but et une passe décisive, le déplacement à Nantes est mon meilleur match au niveau statistique. Mais j’ai tout de même fait de bons matchs sans ça et en réalisant ce que le coach me demandait : jouer juste et servir l’équipe. Par exemple, le match de Lens (défaite 3 buts à 2) est une référence pour moi. J’étais mobile, je perdais rarement la balle et je me sentais super bien sur le terrain. Je prenais des risques, j’étais dangereux. Je sais qu’il y’a une grosse attente par rapport à ce que j’ai fait en jeunes et parce que je viens du PSG et j’étais préparé à ça. C’est tout à fait normal, dans le football moderne, d’avoir des attentes d’un joueur qui vient d’un gros club. Je l’ai plutôt bien géré même si parfois c’est pesant que les gens ne se focalisent vraiment que sur moi, avant même de me voir jouer. C’est bien d’être attendu au tournant, ça met une bonne pression » a lâché Adil Aouchiche, en qui Claude Puel garde confiance bien qu’il ne le fasse pas toujours débuter cette saison.