ASSE : Aouchiche signera le 15 juillet, ses agents veulent un chèque

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne attendra l'anniversaire d'Adil Aouchiche pour officialiser sa signature. En cause, la commission des agents du jeune joueur formé au PSG.

Moins de 24 heures après avoir officialisé son départ de Paris Saint-Germain, où il a refusé de signer son premier contrat professionnel, Adil Aouchiche a déjà trouvé un nouveau club, l’AS Saint-Etienne. Et trois jours après avoir passé sa visite médicale chez les Verts, le milieu de terrain de 17 ans, il sera majeur le 15 juillet prochain, a finalisé un accord avec les Verts. Ce samedi, L’Equipe annonce que les trois agents d’Adil Aouchiche ont fini par s’entendre avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux dirigeants de l’ASSE ont accepté de faire un gros effort financier afin de répondre à la demande Claude Puel qui avait fait du jeune meneur de jeu du PSG sa priorité lors de ce mercato. Cependant, les supporters stéphanois vont devoir attendre le 15 juillet avant de boire le Champagne.

Cette date est évidemment celle de l’anniversaire d’Adil Aouchiche, lequel aura 18 ans ce jour-là. Et si le milieu de terrain ne sera un joueur de l’AS Saint-Etienne que le 15 juillet c’est que la loi ne permet pas à des agents de toucher une commission pour un footballeur mineur. Un écueil qui sera levé à partir du 15 juillet. Selon Bernard Lions, pour faire venir le milieu offensif parisien, l’ASSE va lui verser une prime à la signature de 4ME et un salaire mensuel de 100.000 euros. De plus, Saint-Etienne devra verser 1,2ME au Paris Saint-Germain dans le cadre de l’indemnité de formation. En contrepartie, Adil Aouchiche signera jusqu’en 2023 avec l’AS Saint-Etienne, le règlement ne permettant pas plus pour un premier contrat professionnel. Cependant, le milieu de terrain paraphera ensuite rapidement une prolongation de deux ans et sera donc lié jusqu'en 2025 avec l'ASSE.