ASSE : Envoyez la monnaie ! Les supporters de Saint-Etienne remboursés ?

Dans : ASSE, Coupe de la Ligue, Coupe.

Mardi soir, quelques centaines de supporters stéphanois sont arrivés au stade des Costières à Nîmes pour apprendre que le match de Coupe de la Ligue entre le club gardois et l'AS Saint-Etienne était reporté. Motif de ce report, un terrain totalement impraticable, les pluies énormes et incessantes ayant transformé la pelouse nîmoise en piscine. Jeudi, l'ASSE est montée en créneau en accusant la LFP d'avoir maintenu ce 16e de finale alors que tout le monde savait ce qui allait arriver.

Mais pour l'entraîneur des Verts, la Ligue a un moyen très simple de se faire pardonner. « Que les supporters qui avaient pris une journée et ont dépensé de l’argent pour venir sachent qu’on est très fier d’eux. On les aime. Le club a communiqué mais là, c’est Jean-Louis Gasset qui parle. On aurait aimé leur éviter de venir mais on ne pouvait pas imaginer ça. Nîmes avait fait tout ce qu’il fallait en bâchant le terrain et il était difficile d’anticiper un report. Il y a eu un antécédent comme ça pour Lens à Béziers. La ligue avait participé pour rembourser les gens. J’espère qu’ils auront la même attitude », a expliqué, Jean-Louis Gasset, qui espère que ce déplacement pour rien sera compensé financièrement.