9 recrues à l’ASSE, les Verts vont secouer la Ligue 1

Par Eric Bethsy

Déjà très active sur le marché des transferts, l’AS Saint-Etienne est loin d’avoir terminé son recrutement. Le promu espère encore accueillir cinq ou six renforts supplémentaires d’ici la fermeture du mercato. Mais la nouvelle direction ne compte pas dépasser les limites fixées, quitte à laisser filer son meilleur buteur de la saison dernière.

C’est certain, les supporters de l’AS Saint-Etienne ne regrettent pas le départ de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer. Les précédents propriétaires ne cessaient de souligner leur incapacité à rivaliser avec la concurrence sur le plan financier. Rien à voir avec le nouveau repreneur qui n’a pas tardé à annoncer la couleur. A peine installé aux commandes, Kilmer Sports Ventures a déjà bouclé trois arrivées.

Déjà trois recrues, en attendant les autres

Le défenseur central Yunis Abdelhamid ainsi que les ailiers Zuriko Davitashvili et Ben Old se sont officiellement engagés avec les Verts. Et ce n'est qu’un aperçu des intentions de l’AS Saint-Etienne, prévient L’Equipe. Ce vendredi, le quotidien sportif affirme que le promu espère encore accueillir cinq ou six renforts supplémentaires. L’entraîneur Olivier Dall’Oglio pourrait donc obtenir jusqu’à neuf nouveaux joueurs pour viser le maintien dans l’élite, si ce n’est plus. Autant dire que l’actualité stéphanoise restera animée jusqu’à la fermeture du mercato estival.

🟢 Infos #ASSE :

🇬🇭 Comme annoncé par @Santi_J_FM, le milieu de terrain Augustine Boakye va s’engager avec l’AS Saint Etienne. Plus de détails à suivre. #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/VDxu18ebxF — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 12, 2024

Ces dernières heures, on parle beaucoup de la signature imminente du Ghanéen Augustine Boakye (23 ans). Le milieu de Wolfsberger (D1 autrichienne) devrait débarquer dans le cadre d’un transfert estimé à trois millions d’euros, plus deux millions d’euros en bonus. Le journal apporte tout de même une précision sur les plans de la nouvelle direction. Malgré les moyens à disposition, il n’est pas question de dépenser n’importe comment. Ce qui explique l’impossibilité de conserver l’attaquant Irvin Cardona, dont les dirigeants à Augsbourg se montrent gourmands suite à son prêt réussi dans le Forez la saison dernière.