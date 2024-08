L’ASSE se lance un objectif coriace au mercato

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Abdelhamid, Old, Davitashvili, Boakye et Miladinovic, l’ASSE espère conclure son mercato en beauté d’ici au 31 août. Quatre à cinq recrues sont espérées dans le Forez.

Le mercato est déjà bien entamé, mais il est loin d’être terminé à l’AS Saint-Etienne. Et pour cause, les Verts cherchent encore à se renforcer d’ici la fin du marché des transferts le 31 août prochain. A en croire le site spécialisé Peuple Vert, quatre à cinq joueurs pourraient débarquer à l’ASSE dans les prochaines semaines. Un joueur fait saliver les supporters stéphanois depuis un long moment, il s’agit de Sebastian Nanasi. Très attendu par le peuple vert, le joueur de Malmo est intéressé par le projet stéphanois et des discussions sont toujours en cours. Son recrutement est espéré en interne et même si le dossier traine en longueur, l’optimisme est de rigueur.

L'ASSE veut 4 à 5 recrues d'ici la fin du mercato

C’est également le cas pour Thierno Barry. L’attaquant du FC Bâle a lui aussi donné son accord pour un transfert à Saint-Étienne, mais c’est le prix fixé par le club suisse qui bloque pour l’instant l’opération. Bâle a conscience de la valeur du joueur, très courtisé, et souhaite en profiter pour faire grimper les enchères. Dans ce dossier, la patience sera obligatoire mais l’espoir de le voir débarquer à Saint-Etienne est toujours bien présent. En plus de ces deux joueurs, l’ASSE est toujours à la recherche d’un latéral gauche. A ce poste, Udol (Metz) était la priorité, mais les noms d’Opéri (Le Havre) et de Borges (Clermont) ont également été évoqués.

L’entraîneur Olivier Dall’Oglio est également en quête d’un milieu défensif expérimenté. Le nom de Samuel Moutoussamy (Nantes) a été évoqué dans la presse mais selon Peuple Vert, il ne s’agit pas du tout d’une priorité pour le board stéphanois. Les prochaines semaines s’annoncent en tout cas agitées à Saint-Etienne, où la direction souhaite apporter à Olivier Dall’Oglio au minimum quatre recrues de plus pour bien figurer en Ligue 1 et espérer un maintien sans trop de frayeurs à la fin de la saison.