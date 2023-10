Une supportrice agressée, le Stade Rennais se fâche

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la victoire de Rennes contre Nantes, le club breton a apporté son soutien à une supportrice qui aurait été agressée. Ce n'est pas la première fois que ce genre de témoignage est évoqué en Ligue 1 et cela devient un vrai problème.

Le match Rennes-Nantes a été marqué par des chants homophobes venus des Ultras, mais hélas, on apprend aussi qu'une supportrice du club breton s'est plaint d'avoir été la victime d'une agression. Pour le Stade Rennais, trop c'est trop. « Hier soir, au cours du derby qui opposait le Stade Rennais F.C. au FC Nantes, une de nos fidèles supportrices a déclaré avoir été victime d’une agression. Le club lui apporte un soutien total et s’est rapproché des autorités compétentes pour identifier l’agresseur présumé. Cet acte isolé ne reflète pas l’atmosphère du Roazhon Park mais il nous conduit à rappeler la nécessité de signaler tout type d’incident à nos personnels habilités. En effet, les 160 agents de sécurité, 240 agents d’accueil, les équipes médicales mobilisées en soir de match sont formés pour assurer la prise en charge de nos publics confrontés à ce type de situation. Le Stade Rennais F.C. va également multiplier les actions de sensibilisation adressées au grand public mais aussi à ses personnels, avec le concours d’associations compétentes qui luttent notamment sur les violences faites aux femmes. Le Stade Rennais F.C. condamne également fermement les propos injurieux, entonné par certains de ses supporters dans les travées du stade à l’encontre de Matthis Abline, joueur du Stade Rennais F.C. prêté cette saison au FC Nantes. Nous appelons à poursuivre un travail collaboratif avec les instances du football, les associations de supporters et les institutions, pour contribuer ainsi à changer les comportements dès le plus jeune âge », précise le Stade Rennais dans un communiqué.