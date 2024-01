Matic à l'OL, Rennes cherche la bonne solution

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

À l’occasion de la présentation à la presse d’Azor Matusiwa, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, s'est exprimé sur l'épineux cas de Nemanja Matic.

S'il n'a pas encore quitté Rennes, Nemanja Matic a d'ores et déjà été remplacé, par le désormais ancien milieu de terrain du Stade de Reims, Azor Matusiwa. Auteur d'un bon début de saison, le Néerlandais sera assurément l'un des éléments importants pour la suite de la saison du club breton. En attendant le retour de la CAN d'Alidu Seidu pour officialiser son arrivée, l'actuel 10e de la Ligue 1 se renforce pour espérer boucler une seconde partie de saison bien meilleure. De son côté, Matic a exprimé sa volonté de quitter Rennes, qui a immédiatement trouvé son successeur. Toutefois, l'ancien milieu de terrain, notamment passé par Chelsea ou Manchester United est toujours sous contrat avec le Stade Rennais, jusqu'en 2025. Il veut rejoindre l'OL, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Ainsi, au moment de présenter la nouvelle recrue Matusiwa à la presse, Florian Maurice a évoqué le dossier du Serbe.

Rennes réfléchit à une solution pour le cas Matic

« Matic ? On essaye de trouver des solutions bonnes pour tout le monde, c’est en cours, mais je ne souhaite pas m’exprimer pour l’heure sur ce sujet. La première partie de saison a été en deçà des attentes, pas seulement par rapport aux attaquants. Je ne souhaite pas empiler les joueurs » a expliqué le directeur sportif rennais qui n'a pas souhaité s'étendre davantage sur le sujet en conférence de presse. Nemanja Matic devrait selon toute vraisemblance quitter le Stade Rennais. Reste à savoir de quelle manière. Une rupture de son contrat peut être envisagée ou bien un transfert sec. Et dans ce cas l'OL serait avisé de mettre la main à la poche pour remporter la mise. Toujours est-il qu'entre le championnat, la Coupe de France et l'Europa League, Rennes va avoir un calendrier (très) chargé en 2024 et va avoir besoin de renforts pour tenter de bien figurer sur tous les tableaux.