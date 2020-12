SRFC : Stéphan le sort du placard, Grenier veut une autre récompense

Dans : Rennes.

Longtemps mis à l’écart, Clément Grenier est réapparu dans les plans de l’entraîneur Julien Stéphan cette saison. De quoi donner de nouvelles ambitions au milieu de terrain.

Incité à faire ses valises l’été dernier, Clément Grenier était finalement resté à Rennes. Résultat, son début de saison laissait présager un exercice au placard. Mais ça, c’était avant la mauvaise passe des Rouge et Noir qui a convaincu l’entraîneur Julien Stéphan de redonner une chance au milieu de terrain titularisé à trois reprises lors des quatre derniers matchs de son équipe en Ligue 1. Du coup, l’ancien Lyonnais n’écarte plus la possibilité de prolonger son contrat qui expire en fin de saison.

« Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment réfléchi, a confié Grenier à Ouest-France. On avait quatre matchs importants avant la trêve. Évidemment que je n’étais pas satisfait de ce qu’il se passait depuis le début de saison ainsi que la saison passée. C’est la vérité. Que je joue ou je ne joue pas, je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier. J’aime ce club et tant qu’on me donnera la possibilité de jouer pour ce club, je donnerai le maximum car il y a énormément de gens qui le méritent. »

Le message de Grenier à ses dirigeants

« Je pense à nos supporters qui ne sont pas là depuis un bout de temps et qui aimeraient être là avec nous et pour eux, je me dois de donner le maximum pour ce club et rendre la confiance qu’on m’a donnée en me faisant venir ici. Mais je ne sais pas ce qu’il arrivera. Ce que je veux, c’est continuer à jouer et qu’on croit en moi, tout simplement. Il reste six mois, six mois de compétition et je ne suis pas le seul décideur. Mais là j’ai hâte de rentrer en famille, de profiter de Noël et on verra ce qu’il se passera après », a ajouté le Rennais, qui espère confirmer son retour au premier plan à la reprise.