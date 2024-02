Le président de Rennes n'a toujours pas peur de Milan

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Battu 0-3 à San Siro, le Stade Rennais va tenter de réaliser un exploit énorme jeudi afin de se qualifier pour la suite de l'Europa League. Le président du club breton y croit très fort.

Les ambitions européennes de Rennes ont pris du plomb dans l'aile la semaine passée à Milan la formation de Julien Stéphan repartant de Lombardie avec trois buts dans la musette dans le barrage aller d'Europa League. Mais pour le match retour, qui se jouera dans un Roazhon Park archi comble avec une demande colossale de tickets de la part des supporters rennais, Steve Mandanda et ses coéquipiers ne se présenteront pas pour faire de la figuration. Même s'il faudra réaliser un exploit légendaire pour éliminer les Rossoneri, Olivier Cloarec, le président du Stade Rennais ne veut surtout pas que son équipe commence ce match sans y croire à 100% Se confiant à Ouest-France, le dirigeant breton annonce la couleur.

Rennes veut faire souffrir Milan

🗺 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗧𝗜𝗙𝗢𝗦𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗘𝗦𝗜 🇮🇹



Amici milanesi, benvenuti a Rennes ! Ecco la vostra guida per scoprire la capitale della Bretagna, il suo club di punta e organizzare la vostra venuta. #Roazhoneri #SRFCACM — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 20, 2024

Même s'il sait bien que la victoire de l'AC Milan à l'aller donne un avantage colossal à Olivier Giroud et les siens, Olivier Cloarec affiche la couleur. « Contre Milan demain, que peut espérer Rennes ? Juste une victoire de prestige ? Non, pas que le prestige ! Tout reste possible, il faudra jouer ce match à fond, car cela aura aussi des implications sur la suite. Malgré la différence entre les deux équipes, l’exploit attendu n’a peut-être eu lieu à l’aller... Mais il faut qu’on regarde devant. Même si le score a un peu atténué les espoirs de beaucoup de gens, ce sera une soirée particulière au Roazhon Park (…) Contrairement à ce que j’ai pu entendre, on n’a pas mis de côté les ambitions sportives en se satisfaisant juste du succès populaire. On n’a jamais dissocié les deux choses, après il y a la réalité du terrain », a confié Olivier Cloarec au quotidien régional.