A Milan, Rennes vient donner une leçon niveau LdC

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Opposé au Milan AC en barrages de la Ligue Europa, le Stade Rennais aborde cette confrontation sans le moindre complexe d’infériorité. Les Rouge et Noir s’estiment capables de dominer les Rossoneri à l’aller comme au retour.

Le tirage au sort n’a pas été clément pour le Stade Rennais. Contraints de passer par les barrages de la Ligue Europa, les coéquipiers d’Adrien Truffert vont défier le Milan AC. Une confrontation forcément excitante pour le latéral gauche. « Ce sont des matchs qui font rêver, c'est pour ce genre de matchs qu’on joue au foot », a confié l’international français sur la chaîne TVR.

« Donc même si on a peu d’expérience en coupe d’Europe, c’est un genre de stress différent des matchs qu’on a l’habitude de jouer, a-t-il expliqué. Je pense qu’on peut considérer ça, non pas comme un match de Ligue Europa, mais comme un match de Ligue des Champions. Parce que c’est une équipe qui joue généralement la Ligue des Champions, ce ne sera pas un match facile, ce ne sera pas simple de gagner. »

Rennes ne craint pas Milan

Pas de quoi éprouver le moindre complexe d’infériorité. « Quand on a vu le tirage au sort, on ne s'est pas dit "oh mince c'est Milan, c'est un gros". Non, non, a raconté le Rennais. On y va pour gagner, on n'y va pas pour faire de la figuration. On ne va pas s'empêcher de gagner, loin de là, on va jouer avec nos qualités. On ne va pas se dire qu'il faut limiter la casse avant le retour au Roazhon Park. On y va pour gagner à l'aller et au retour. On ne va pas s'en priver. »

Et ce malgré le niveau des Rossoneri notamment emmenés par les Français Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud. « On sait que ce sont de grands joueurs à chaque poste, des joueurs qui ont énormément de qualité. Il faudra vraiment élever notre niveau de jeu, que ce soit dans l'intensité, au niveau technique et mental parce que ce sont des matchs de Ligue des Champions », a annoncé Adrien Truffert avant le match aller jeudi soir à San Siro.