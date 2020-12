SRFC : Rennes a un rêve, c’est de prolonger Camavinga

Dans : Rennes.

Même s’il est un peu plus dans le dur depuis quelques semaines du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga est toujours suivi par les plus grands clubs d’Europe.

En l’espace de quelques mois, tout est allé très vite pour Eduardo Camavinga. Passé du statut de grand espoir de Rennes à celui d'international français en un peu plus d’un an, le milieu de terrain connaît un petit coup de mou ces derniers temps. Plus aussi rayonnant qu’auparavant, le joueur de 18 ans reste malgré tout un titulaire indiscutable sous les ordres de Julien Stéphan. Auteur d’un but et de deux passes décisives en 18 matchs cette saison, Camavinga reste l’un des joueurs les plus bankables du moment en Europe. Courtisé par le Real Madrid et le Bayern Munich lors du dernier mercato estival, le néo-Bleu a de grandes chances de partir dans un grand club étranger en 2021. Ou pas, si l’on en croit les dires de Florian Maurice.

« L’avenir de Camavinga à Rennes ? On travaille toujours sur une prolongation de contrat, pas parce qu’il y a un changement d’agent ou quoi que ce soit. On a toujours dans l’idée de continuer avec Eduardo et de trouver une solution », a avoué, dans une interview sur Ouest-France, le directeur sportif du club breton, qui sait que son poulain n’a pas confié la gestion de sa carrière à Jonathan Barnett, l’un des plus gros agents du monde, pour prolonger son contrat au-delà de 2022. Il faut dire que tout le monde pense plutôt à un gros transfert de plus de 50 millions d’euros en direction d’un club comme le Real de Zidane...