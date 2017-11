SRFC : René Ruello quitte la présidence

Dans : Rennes, Ligue 1.

Dans un communiqué diffusé au moment du coup de sifflet final, René Ruello a annoncé son départ du poste de président du Stade Rennais.

« Après le délire médiatique hallucinant de la mi-octobre, j’ai pris du repos et la décision de quitter mes fonctions à la Présidence du club, malgré le soutien et les assurances de mon actionnariat. Pour ne pas ajouter à la confusion et perturber l’équipe avant une série de quatre matchs très importants ces quinze derniers jours, j’ai différé cette annonce jusqu’au match de ce soir contre Bordeaux.

Je remercie les salariés de l’administration du club, les joueurs, le staff technique et les supporters pour tout le travail que nous avons effectué pendant 3 ans. Je remercie particulièrement Christian Gourcuff pour sa loyauté et son engagement envers le Stade Rennais F.C., pour ses efforts quotidiens de recherche et de mise en place d’un « jeu de football », socle indispensable au projet du club, réaliste et en adéquation avec nos moyens que nous avons définis ensemble et avec nos actionnaires : « Un club pour les bretons avec des actionnaires bretons, un président breton et un entraîneur breton, adossé à une vraie et caractéristique identité de jeu autour, progressivement, de l’avènement de jeunes talents du centre de formation »

Je souhaite bonne chance à mon successeur. J’espère qu’il aura la sagesse, patience et l’intelligence de poursuivre, avec Christian Gourcuff, le travail qu’il a commencé. Il faut plus d’un an et quatre mois pour réaliser un projet comme celui-là et l’enraciner durablement. En un an et quatre mois, vous pouvez simplement faire illusion au gré des résultats.

Je vais maintenant convoquer un Conseil d’Administration dans les délais légaux afin de présenter ma démission qui prendra effet à l’issue de ce conseil », a expliqué René Ruello, qui avec cette décision met tout de même Christian Gourcuff, qui bénéficiait de la protection de son président, dans une situation bien inconfortable.