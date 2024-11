Rennes ‍: Jorge Sampaoli est tombé amoureux

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le retour de Jorge Sampaoli est une grosse surprise et Rennes réalise un joli coup pour tenter de sauver sa saison. L'Argentin a confié son grand amour pour notre championnat.

Officialisée ce lundi soir, la signature de Jorge Sampaoli est désormais effective et l’entraineur argentin a été présenté à la presse ce mardi. L’occasion pour le nouveau coach du Stade Rennais d’expliquer aussi les raisons de son choix qui a pu surprendre. Si l’OM l’avait attiré par son caractère volcanique, le club breton est plutôt calme même quand la crise toque à la porte. Jorge Sampaoli, qui a du mal à se stabiliser dans un club, arrive donc pour redresser la barre et pourquoi pas réussir à remettre les « Rouge et Noir » en Europe. Mais sur le fait d’arriver au Roazhon Park alors que Rennes a surtout pour habitude de prendre des entraineurs français, l’Argentin avoue qu’il a fortement apprécié son premier passage en France dans la cité provençale, et notamment le vivier que représente notre championnat.

« L’idée, c’est que l’équipe arrive à susciter des émotions, de l’enthousiasme, et que ce changement nous amène plus tard en Europe. Mais je ne veux pas que l’équipe change à cause de moi, mais parce qu’elle le doit à sa ville, ses supporters », a demandé un Sampaoli qui a visiblement fait un gros travail sur lui-même, reconnaissant son caractère extravagant, mais aussi que son exigence très prononcée lui avait joué des tours dans ses expériences passées.

La France et le Brésil, c'est le top

De quoi le rendre plus adouci pour retrouver la Ligue 1 ? « Je suis un vrai admirateur de la Ligue 1. Après Marseille, j’ai continué à regarder, j’aime beaucoup comment fonctionnent les équipes, leurs transitions. La Ligue 1 a continué à évoluer, je pense que les meilleurs joueurs du monde sont fournis par la France et le Brésil », a livré le nouvel entraineur rennais, qui sait que notre championnat est en effet connu pour être une véritable pépinière de talents. Et le Stade Rennais a souvent formé et fourni de grands joueurs, même si le mercato ambitieux qui se prépare en Bretagne ne sera peut-être pas un message très positif pour les joueurs du centre de formation et leur temps de jeu.