SRFC : Hatem Ben Arfa doit devenir le Neymar de Rennes et vite !

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, après avoir été tenu en échec à domicile (3-3), le Stade Rennais jouera à Séville, face au Betis, pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europe League. Pour cette rencontre, le club breton devra se passer de Theoson Siebatche, blessé, mais pourra compter sur Hatem Ben Arfa. Et dans L'Equipe, Rio Mavuba l'affirme, si le Stade Rennais veut franchir ce tour il doit compter sur un Ben Arfa de gala. Pour l'ancien international tricolore, le joueur formé à Lyon a des qualités énormes, mais l'heure est venue de le montrer à toute l'Europe.

Et Rio Mavuba de se lancer dans une comparaison osée. « Si Rennes veut se qualifier, ce qui supposera d’être ultra-réaliste, il va notamment falloir un très grand Hatem. On attend toujours qu’il fasse des différences, mais j’attends presque plus qu’il entraîne vraiment son équipe, à l’image de ce qu’a fait Neymar contre Liverpool en Ligue des champions, quand il fait les efforts pour récupérer le ballon. Quand ton 10 te montre la voie comme ça…C’est presque à ce niveau-là que Hatem devrait surprendre son monde. C’est l’occasion de sortir LE match pour réussir un exploit », explique celui qui est désormais consultant pour RMC et commentera ce Betis-Rennes jeudi soir. Julien Stéphan et les supporters rennais n'attendent que cela...