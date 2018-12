SRFC : Grenier s'agace et dément cette rumeur tenace à Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Lundi matin, le Stade Rennais a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi, lequel a été mis à pied après la lourde défaite concédée à domicile contre Strasbourg (1-4). Selon les informations du journal Ouest-France, plusieurs cadres de l’effectif dont Hatem Ben Arfa et Clément Grenier ont fait le forcing auprès d’Olivier Létang pour accélérer le départ de Sabri Lamouchi. Des informations totalement fausses selon Clément Grenier, qui s’est énervé devant ce qu’il considère comme des rumeurs, via son compte Twitter.

« Balancer des bêtises dans votre article me rend fou. Vous devriez vous excuser et vite rétablir la vérité. La confiance mutuelle et l’envie chaque jour de donner le maximum pour lui et le club étaient sans retenue. Alors s'il vous plaît arrêtez et vite. Merci. Je suis très énervé. Si vous saviez la relation que j’avais avec mon coach et surtout la confiance mutuelle que nous avions, vous comprendriez mon énervement » a lâché l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui clame haut et fort avoir toujours soutenu son ancien entraîneur. Ce dernier, qui verra peut-être Laurent Blanc lui succéder dans les prochaines semaines, appréciera.