SRFC : Rennes veut envoyer du lourd et drague Laurent Blanc !

Dans : Rennes, Ligue 1, PSG, Mercato.

Qui sera le prochain entraîneur du Stade Rennais ? Au lendemain de la mise à pied de Sabri Lamouchi, il est encore trop tôt pour le dire. Lundi soir, le nom de Patrice Carteron a fuité. Mais selon les informations obtenues par le compte Euro-United, la direction bretonne souhaite frapper un grand coup, même si elle a décidé de faire confiance dans un premier temps à Julien Stéphan. Dans cette optique, c’est Laurent Blanc qui représenterait actuellement la priorité absolue du président Olivier Letang.

« Olivier Letang est entré en contact avec Laurent Blanc pour prendre les rênes du Stade Rennais. L’ancien coach du PSG exige les pleins pouvoirs et le recrutement de 4 joueurs au mercato. Réunion prochaine entre Pinault et Létang pour faire le point » explique le média. Autant dire que cela semble tout de même assez chaud entre Laurent Blanc et le Stade Rennais, dont le président Olivier Letang connaît bien l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Reste désormais à voir si la famille Pinault est prête à accepter les demandes du champion du monde 1998…