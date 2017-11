Rennes : Quand on veut, on peut, Lamouchi est philosophe

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi (entraîneur de Rennes après la victoire à Angers) : « Je suis surtout heureux de la force de caractère de mes joueurs après avoir été menés contre le cours du jeu. En plus, ils ne se sont pas contentés du match nul. Je suis relativement fier de cette réaction. Je pense que cette victoire est méritée. On a eu la possession du ballon en première mi-temps. Les Angevins ne se sont pas créés de grosses occasions. On leur a donné le bâton pour se faire battre. Ce soir, c’est une histoire de coups de pied arrêtés. À partir du moment où il y a de la générosité, de la solidarité, de la détermination et du cœur, les petits détails penchent plutôt en votre faveur. Finalement, on s’aperçoit, quand ils veulent les choses et qu’ils vont les chercher, ils peuvent le faire. »