L1 ‍: Jérémy Doku à Manchester City, c’est bouillant

En instance de transfert, Jérémy Doku n’était pas titulaire avec Rennes dimanche à Lens. L’international belge, que le club breton espère vendre entre 50 et 60 millions d’euros, est proche de Manchester City.

En quête d’un renfort offensif d’ici la fin du mercato, Manchester City a fait de Jérémy Doku l’une de ses priorités. Et selon les informations livrées ce lundi par Fabrizio Romano, un accord n’est plus si lointain entre le Stade Rennais et le champion d’Angleterre en titre. En effet, le spécialiste du mercato dévoile que l’accord est de plus en plus proche entre Rennes et Manchester City pour une somme comprise entre 55 et 60 millions d’euros. Les conditions du deal et les bonus sont encore en discussions mais le départ de l’international belge vers la Premier League n’a jamais été aussi proche.

Doku à Manchester City pour 55 millions d'euros ?

Manchester City espère boucler ce dossier au plus vite car la concurrence est féroce. West Ham a notamment manifesté son intérêt ce week-end avec une offre officielle transmise à Rennes mais rejetée par le club breton. De son côté, Jérémy Doku, dont l’entrée face à Lens dimanche a failli être décisive, s’est d’ores et déjà mis d’accord avec Manchester City. Le Belge est la piste n°1 du club britannique afin de compenser le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite. L’énorme coup financier de Rennes se précise alors que le club breton avait dépensé 25 millions d’euros pour recruter Jérémy Doku à Anderlecht en 2020.