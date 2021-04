Rennes : Nzonzi voit flou pour son avenir

Dans : Rennes.

Prêté par la Roma au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison, Steven Nzonzi avoue être un peu perdu concernant son avenir, même s'il aimerait rester en France.

Prêté par la Roma au Stade Rennais, Steven Nzonzi avait vu son aventure bretonne se prolonger automatiquement après la troisième place obtenue par les Rouges et Noirs lors de la saison 2019-2020, grâce à une clause. Quelques mois et une campagne européenne décevante plus tard, la situation du champion du monde 2018 est plus qu'incertaine. Au cours d'une interview accordée au journal L'Equipe, le joueur de 32 ans s'est confié sur son avenir, livrant ses doutes et interrogations. « C’est vrai qu’aujourd’hui je suis dans le flou total. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était un club et une situation un peu particuliers là-bas. Je ne sais pas comment ils voient mon avenir. Mais cela m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat » a expliqué l'international français.

Une volonté de rester en France

Si l'incertitude plane sur son avenir, Steven Nzonzi sait ce qu'il veut : rester en France. « Je me sens bien ici, je suis en France. J’ai beaucoup été à l’étranger et c’est un club qui travaille très bien, qui m’a agréablement surpris. Et je ne suis pas loin de Paris, donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais » a reconnu le milieu de terrain. Après avoir évolué aux quatre coins de l'Europe au cours de sa carrière (Stoke, Séville, Rome, Galatasaray...), Steven Nzonzi semble aujourd'hui déterminé à définitivement poser ses valises dans l'Hexagone. Reste à savoir si cela sera à Rennes, ou au sein d'une autre formation de Ligue 1. Le classement final des Bretons, actuellement à la lutte avec Lens et Marseille pour une qualification en Europa League, influera certainement sur le choix du milieu défensif.