Officiel : Nzonzi prolonge à Rennes

Dans : Rennes.

Nouveau président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Hovleck a annoncé la prolongation de contrat de Steven Nzonzi sur La Chaine L'Equipe. Le champion du monde français, arrivé au mois de janvier en provenance de l’AS Roma sous la forme de prêt, avait une option pour une prolongation automatique d’un an en cas de place du club breton sur le podium. C’est désormais chose faite et le longiligne milieu de terrain ne retournera donc pas à la Roma avant juin 2021, soit un an avant la fin de son contrat.