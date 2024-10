Rennes ‍: Julien Stéphan viré ‍? Un ancien coach de l'OM annoncé

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le match nul du Stade Rennais à Brest (1-1) laisse le club de la famille Pinault dans les profondeurs de la Ligue 1. Cette fois, le fusible Julien Stéphan pourrait sauter.

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Rennes, et malgré les soubresauts de ces derniers mois au sein du club breton, sportivement la situation devient de plus en plus tendue. Candidat à une place européenne, l'équipe de Julien Stéphan regarde de plus en plus vers le bas du classement. Et comme souvent, c'est ce dernier qui pourrait le payer au prix fort et très rapidement. Tandis que les supporters réclament la tête de leur entraîneur sur les réseaux sociaux et même samedi après la fin du match à Brest, où Rennes s'en est sorti avec un nul miraculeux, L'Equipe confirme ce dimanche que l'hypothèse d'un départ du technicien français n'est plus du tout un sujet tabou au sein de la direction du Stade Rennais. Avec cinq victoires lors des 20 dernières rencontres, Julien Stéphan est en grand danger, au point même qu'un nom circule de plus en plus du côté de la capitale bretonne.

Julien Stéphan en grand danger

Les journalistes du quotidien sportif révèlent que Frederic Massara, le directeur sportif italien arrivé à Rennes le 10 juin dernier à la placer de Florian Maurice, a déjà un nom en tête de liste pour succéder à Julien Stéphan. Le chouchou de nouvel homme fort du Stade Rennais serait un technicien qui connaît bien la Ligue 1, et pour cause, puisqu'il s'agit d'Igor Tudor. Après avoir passé une saison sur le banc de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur croate avait démissionné en fin de championnat, ne s'estimant pas assez soutenu par Pablo Longoria. Cette année, il a été l'entraîneur de la Lazio Rome entre mars et juin, là encore jetant l'éponge rapidement. Cela n'empêche pas Frederic Massara d'apprécier énormément Igor Tudor au point d'ouvertement penser à lui pour succéder à Julien Stéphan. Ce qui est certain, c'est que vendredi prochain, avec la réception du Havre au Roazhon Park, le Stade Rennais n'a pas intérêt à se rater, sinon les événements pourraient se précipiter.